Patito Rodriguez viaja à Argentina e Muricy não confirma escalação

SANTOS - O técnico Muricy Ramalho não confirmou a escalação do Santos para enfrentar o Penapolense neste domingo, na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A única ausência confirmada até o momento é a do meia-atacante Pato Rodríguez, que viajou para a Argentina e não estará em campo.

Pato foi liberado para acompanhar o velório de sua avó em seu país natal e não retornará ao Brasil a tempo. Em seu lugar, Muricy deve confirmar o jovem Giva, de 20 anos, que vinha sendo titular, mas perdeu a posição diante do Flamengo-PI, na quarta-feira, justamente para a entrada do argentino.

Muricy Ramalho também deverá ter um problema na defesa, já que Edu Dracena está com uma tendinite no joelho esquerdo e não deve atuar. Em seu lugar, o treinador pode escalar Neto. O único desfalque certo no sistema defensivo é o volante Renê Júnior, que, suspenso, dará lugar a Alan Santos.