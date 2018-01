Pato, Wesley e Thiago desfalcam o São Paulo contra o Inter

O plano do técnico Juan Carlos Osorio era vencer Ponte Preta e Joinville, rivais que poderiam ser superados se o São Paulo mostrasse seu potencial, segundo sua avaliação. Mas o time atingiu metade do segundo objetivo. Com uma atuação ruim, principalmente no segundo tempo, o time empatou com os catarinenses fora de casa e deve se distanciar ainda mais dos líderes do Campeonato Brasileiro.

"Foi um jogo de muito contato. O árbitro exagerou nos cartões, mas vamos seguir trabalhando. Sabíamos que seria difícil. Seria ótimo ganhar no aniversário, mas não conseguimos", disse o atacante Alexandre Pato.

Depois de ter de montar a equipe com dez desfalques em Santa Catarina, Osorio terá ainda mais dificuldades contra o Inter, sábado, no Morumbi. Pato, Thiago Mendes e Wesley levaram o terceiro cartão amarelo e serão novos desfalques. Existe a possibilidade de retorno de Rogério Ceni, Lucão, Luiz Eduardo e Carlinhos, que estão machucados. Além disso, a diretoria corre para regularizar a documentação do atacante Rogério no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Hudson cumpriu suspensão e volta à equipe.