Pato começa na reserva do Brasil contra o Peru no sub-20 Mesmo após marcar dois gols na vitória sobre o Chile na estréia no Campeonato Sul-Americano sub-20 do Paraguai, o atacante Alexandre Pato começará o confronto desta terça-feira contra o Peru no banco de reservas da seleção brasileira. A partida no Estádio Rio Parapiti, em Pedro Juan Caballero, acontece às 23 horas (de Brasília). Na escalação divulgada pelo técnico Nélson Rodrigues, o Brasil iniciará o jogo com os peruanos com a mesma formação da primeira partida, com Fabiano Oliveira e Edgar formando o setor ofensivo. A seleção ainda terá em campo Muriel; Amaral, Eliezio, Thiago Heleno e Carlinhos; Roberto, Lucas, Leandro Lima e Willian. Pato, que foi campeão da Copa do Mundo de Clubes da Fifa pelo Internacional em dezembro, entrou em campo diante dos chilenos no segundo tempo. O jovem de apenas 17 anos, que recém se recuperou de uma lesão no tornozelo esquerdo, marcou um gol de letra e outro de cabeça no triunfo por 4 a 2. Caso vença nesta terça-feira, o Brasil praticamente garantirá uma das três vagas à próxima fase da competição. O outro duelo que complementa a rodada do Grupo A será entre Paraguai e Chile. O campeão e o vice do Sul-Americano garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.