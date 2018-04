Pato conta que fanatismo da torcida o atraiu para o Corinthians

SÃO PAULO - O novo atacante do Corinthians, Alexandre Pato, foi apresentado nesta sexta-feira como reforço do clube e garantiu que a torcida do time foi preponderante na sua decisão de voltar ao futebol brasileiro. O jogador de 23 anos contou que esteve no Pacaembu na noite da conquista da Libertadores de 2012 e se encantou com o clima no estádio.

"Na final entrei no meio da torcida e senti o calor. Foi emocionante e ajudou muito na escolha de vir para o Corinthians. Quando apareceu essa oportunidade, falei com o meu empresário (Gilmar Veloz) e deu certo a negociação", explicou o atacante durante a coletiva de imprensa no Centro de Treinamento Joaquim Grava.

Pato disse que nunca esteve tão bem na carreira quanto está agora e fez questão de ressaltar que está recuperado das 22 lesões musculares que já sofreu. "Passe cinco anos maravilhosos no Milan e agora chego em um clube campeão do mundo e da Libertadores. Quero trabalhar e dar o meu máximo", disse.

"Eu vim para jogar no melhor time do mundo. Fiz a decisão certa", afirmou.