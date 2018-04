Pato destoa no trio de ataque do Corinthians e deve voltar à reserva

SÃO PAULO - Tecnicamente Alexandre Pato é o melhor jogador do Corinthians. Se merece ou não ser titular é outra história. Apesar de ter marcado mais um gol, o sexto dele no ano, ele esteve abaixo de seus companheiros de ataque. Pela primeira vez na temporada, neste domingo, contra o Atlético Sorocaba, Tite escalou seu "superataque" desde o início de uma partida. Emerson, Guerrero e Pato.

Era o retorno de Pato ao time titular. De Emerson, percebe-se uma disposição incomum de jogar para a equipe, invertendo posição com Danilo, ora na esquerda, ora na direita.

Guerrero, o único dos três que atuou noventa minutos, foi o melhor. Saiu dá área, jogou pelos lados, e participou ativamente dos dois gols do Corinthians na partida. Não marcou, mas ainda é o artilheiro do time na temporada, com onze gols.

Alexandre Pato orbitou uma faixa de campo mais próxima à área, bem próximo a Guerrero. Em nenhum momento criou uma chance clara de gol, tampouco recebeu uma bola em condição de usar uma de suas armas, a velocidade. Foi uma presa fácil enquanto o Sorocaba se defendia.

Mas é um cara de sorte. De presente ganhou um gol - como tinha sido aquele contra o Tijuana, pela Libertadores. A bola explode na trave após chute de Paulinho e vai em sua direção: gol. "O Pato está retomando o padrão, estava no melhor momento, depois caiu. Agora está retomando o padrão que estava anteriormente", disse o técnico Tite, que não garantiu que Pato continua no time para o jogo das quartas de final do Paulistão.

A tendência é que o técnico volte a escalar Romarinho no meio de campo. Segundo ele, com Pato, Guerrero e Emerson juntos desde o início de um jogo, o time fica muito ofensivo, mas deixa espaços demais na defesa. "O trio de ataque nos dá um poder de fogo, isso é óbvio. Mas ainda precisa de muitos ajustes" complementou. "No início, as coisas não fluíram bem por causa da marcação individual, depois, no segundo tempo, acertamos."