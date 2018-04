Pato disputa primeiro jogo-treino pelo Corinthians

SÃO PAULO - Alexandre Pato e Renato Augusto realizaram, na tarde desta quinta-feira, um jogo-treino no CT do Corinthians contra o Flamengo de Guarulhos. Foi a primeira atividade do tipo com o principal reforço do time para a temporada. Alguns jogadores que estiverem presentes no Mundial de Clubes também participaram do treino, entre eles o meia Douglas.

Pato e Renato Augusto participaram apenas da primeira metade da atividade, segundo a assessoria do clube - o treino foi fechado à imprensa. Não há informações sobre o desempenho dos dois jogadores.

Cássio, apesar de estar recuperado de uma lesão no ombro esquerdo, não participou do jogo-treino. Chicão também ficou de fora. O zagueiro já iniciou o trabalho de fisioterapia depois de ser submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo.

Também não participaram do treino jogadores reservas que atuaram na derrota para a Ponte Preta por 1 a 0 pelo Campeonato Paulista, quarta-feira, no Pacaembu.

Embora os titulares tenham participado deste jogo-treino, eles não enfrentam o Mirassol, no domingo, pelo Paulistão. A previsão é que o time titular só entre em campo a partir da 4ª rodada, na próxima quarta-feira, contra o Mogi-Mirim, no Pacaembu.