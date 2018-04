Pato diz que dará vida por gol contra a Inter

O brasileiro Alexandro Pato, atacante do Milan, disse que está disposto a "dar a vida" por um gol contra a Inter de Milão no clássico deste sábado, em confronto pela segunda rodada do Campeonato Italiano.

Em entrevista publicada nesta sexta-feira pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Pato afirmou que "ganhar o dérbi é importantíssimo" para dar confiança ao Milan. O jogador ainda lembrou que seu time foi "dado como morto" na pré-temporada, mas mostrará que "isso não é assim e vai mostrar [a força do Milan] no clássico".

"A Inter é muito forte, ganhou o scudetto [título italiano] e tem mostrado uma grande qualidade, mas nós do Milan não somos inferiores", ressaltou Pato.

Ao mesmo tempo, o brasileiro lembra que a Inter segue forte apesar da saída do atacante Ibrahimovic para o Barcelona. "Compraram o Eto'o e o Milito, dois grandes atacantes, e por isso é necessário estarmos muito atentos. Devemos fazer uma grande partida para vencer", ressaltou Pato, que apontou Inter, Juventus e Milan como grandes favoritos ao título deste Campeonato Italiano. "Porém há outras boas equipes, como o Genoa e o Napoli", reforçou o jogador.

E, ao falar da Juventus, Pato elogiou as atuações do meia Diego em seu novo clube. "O Diego está mostrando ser um homem determinante no time, capaz de assumir a responsabilidade na equipe", analisou.

Para completar, Pato acrescentou que Ronaldinho Gaúcho, seu parceiro de Milan, está "muito e feliz e fará grandes coisas". "Quando ele tem a bola, pode sempre inventar algo. E nós, os atacantes, devemos estar preparados."