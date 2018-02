Pato diz que derrota não é 'fracasso' para a seleção olímpica

A derrota por 3 a 0 diante da seleção do Brasileirão não deve ser encarada como um fracasso, pelo menos de acordo com a opinião do atacante Alexandre Pato, que teve atuação apagada na partida, disputada neste domingo, no Engenhão, no Rio de Janeiro. "É claro que queríamos a vitória, mas não podemos pensar que este jogo refletirá o futebol desta seleção em Pequim. Tem muita coisa pela frente", disse o jovem atacante do Milan, que tentou "desviar" quando perguntado sobre sua atuação. "Eu acho que fiz um bom jogo, mas falta entrosamento à equipe, e também acredito que ficamos um pouco nervosos por entrar em campo com a responsabilidade de realizar uma boa partida." Pelo lado da seleção do Brasileirão, o volante Richarlyson, que jogou os quase 90 minutos (já que o árbitro Paulo César de Oliveira apitou o final da partida aos 44 minutos), aprovou sua participação e, agora, espera por uma chance na seleção principal do técnico Dunga. "Mesmo com o cansaço pela temporada que tivemos, a partida foi boa e os jogadores correram muito. Eu gostei do que fiz em campo e agora é continuar com o trabalho no São Paulo para ser lembrado pelo técnico da seleção brasileira."