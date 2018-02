Pato diz que por enquanto só pensa em jogar no Brasil Alexandre Pato, a jovem revelação do Internacional, disse ao jornal italiano Gazzetta Dello Sport que ainda não pensa em jogar no calcio enquanto não fizer sucesso no Brasil. O atacante de apenas 17 anos não deu muita importância para o eventual interesse de clubes como Juventus, Milan e Inter de Milão. "Só deixar o Internacional por um time grande, mas uma em que possa me divertir", falou o brasileiro ao diário europeu. Além disso, Pato disse que o atacante Ronaldo, do Milan, é seu ídolo: "Ele é espetacular e faz gols decisivos". O brasileiro também disse que se parece com o ucraniano Andriy Schevchenko, do Chelsea. O Gazzetta Dello Sport também ouviu o ex-jogador Paulo Roberto Falcão, que foi ídolo do Inter e da Roma. "Pato tem todas as características para ser um fenômeno, mas ainda cedo para afirmar isso. Ele ainda é muito jovem." "Ele não é muito alto, mas tem um bom físico, técnica, drible e velocidade. Além de ter um ótimo chute de pé direito e é bom de cabeça", concluiu Falcão.