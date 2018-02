Pato é a arma do Brasil para bater o Peru no Sul-Americano Depois de marcar dois gols sobre o Chile, no último domingo, o atacante Alexandre Pato, de apenas 17 anos, será a grande aposta do técnico Nelson Rodrigues para derrotar o Peru, nesta terça-feira (às 23 horas de Brasília), pela segunda rodada do Grupo A do Sul-Americano sub-20, competição que classifica os dois melhores para a Olimpíada de Pequim, em 2008. Pato deve começar a partida como titular, formando a dupla de ataque com Fabiano Oliveira. Além deles, outro que estará presente é Leandro Lima, do São Caetano, que também marcou dois gols na goleada de 4 a 2 sobre os chilenos. "Todos os rivais são complicados", contou o volante. "O Brasil sempre é apontado como favorito. Além de garantir a classificação para a Olimpíada, o Sul-Americano serve de vitrine para os jogadores. Particularmente, eu sonho em jogar na Europa", revelou. Pelo lado peruano, o técnico Luis Pavoni está confiante na vitória e apostará na "marcação por zonas" para bater os brasileiros. "Eles não são do outro mundo. Se tivermos empenho, conseguiremos a vitória", contou o treinador, que não poderá contar com o atacante Daniel Chávez, machucado. Caso vença, o Brasil praticamente garantirá uma das três vagas à próxima fase da competição. O outro duelo que complementa a rodada do Grupo A será entre Paraguai e Chile.