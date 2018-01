Pato e Gabriel Jesus querem quebrar jejum em clássicos

Alexandre Pato e Gabriel Jesus, algumas das principais esperanças de seus times, passaram em branco nos clássicos que disputaram em 2015.

O são-paulino tem 24 gols no ano e esteve em campo nos dois maiores vexames do São Paulo na temporada, justamente as duas pesadas derrotas para o Palmeiras. Se marcar hoje, poderá amenizar essa frustração e reforçar os pedidos por sua convocação para a seleção brasileira. O último gol dele em clássicos foi em agosto do ano passado, contra o Santos.

Aos 26 anos, vive a melhor temporada da carreira e cresceu muito sob o comando de Osorio, grande entusiasta do futebol de Pato. “Alexandre vive grande fase e é um dos melhores na sua posição, aberto pela esquerda”, disse o colombiano.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O desfalque de Luis Fabiano faz Pato se transformar na principal esperança de gols do time.

Gabriel Jesus não tem sido brilhante, mas mostra efetividade e regularidade nos últimos jogos. Ele fez um gol contra o Fluminense, deu uma assistência na partida diante do Grêmio e acertou o travessão contra o Internacional, pela Copa do Brasil. Tem mostrado bom entrosamento com Lucas Barrios e virou titular absoluto. Em 23 jogos pelo Palmeiras, já fez seis gols, nenhum deles em um clássico.

O treinador Marcelo Oliveira tem elogiado sua dedicação tática. “Qual é o jogador que ataca, cria boas jogadas e ainda corre atrás do lateral? Ele está evoluindo bastante”.