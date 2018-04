Pato e Robinho dão vitória ao Milan

O terceiro colocado Napoli pode diminuir a distância novamente para três pontos se vencer o Catania em casa no último jogo da rodada.

Enquanto o técnico do Milan, Massimiliano Allegri, estava aliviado com a vitória no dia em que se completavam 25 anos que Silvio Berlusconi assumiu o controle do clube, Claudio Ranieri, treinador da Roma, ficou mais exposto após a inacreditável derrota por 4 x 3 de seu time para Genoa depois de estar vencendo a partida por 3 x 0.

A sexta colocada Juventus, que está dois pontos acima da Roma, também teve outro dia para ser esquecido, depois de perder por 2 x 0 para o Lecce, em uma partida que o goleiro Gianluigi Buffon foi expulso logo no início.

Aos 25 minutos de jogo, Robinho, do Milan, pegou a bola, partiu para o ataque depois de uma falta duvidosa em Zlatan Ibrahimovic e abriu o placar para seu time, mas um gol de cabeça de Gelson Fernandes aos 16 da etapa final parecia definir o empate como certo.

Mas o brasileiro Pato tinha outra ideia em mente e, depois de substituir Antonio Cassano, cortou da esquerda para o meio, passou por dois marcadores e disparou o chute a oito minutos do final da partida.

O Milan, que vestia uniforme especial com camisas brancas para marcar a data comemorativa, mostrou as mesmas falhas da derrota de terça-feira na primeira partida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões diante do Tottenham Hotspur, mas sua determinação venceu o dia.

"Os rapazes deram um grande presente ao presidente Berlusconi", disse Allegri ao Sky. "As qualidades de Pato são enormes."

A campeã Inter de Milão, com ajuda de outro gol controverso de Andrea Ranocchia, que parecia estar impedido, venceu o Cagliari por 1 x 0 e agora está cinco pontos atrás do Milan.

A Lazio, quarta colocada, derrotou o lanterna Bari por 1 x 0 graças ao gol de Hernanes, enquanto sua rival na cidade, a Roma, viveu outro show de horror após a derrota de quarta-feira para o Shakhtar Donetsk pela Liga dos Campeões.

(Por Mark Meadows)