Pato faz primeiro treino no gramado do CT corintiano

SÃO PAULO - O atacante Alexandre Pato fez, neste sábado pela manhã, o seu primeiro treino no gramado do CT do Parque Ecológico. O jogador, principal reforço do Corinthians para a temporada 2013, começou a atividade com exercícios de fisioterapia e musculação na parte interna do centro de treinamento e depois realizou um trabalho físico no campo, com toques na bola, acompanhado do fisioterapeuta Bruno Mazzioti.

Apresentado à imprensa na manhã de sexta-feira, o jogador havia feito seu primeiro trabalho no novo time naquele dia, mas apenas no departamento médico do clube, dando início à sua pré-temporada.

Neste sábado, quando Pato foi a campo para cerca de meia hora de exercícios com bola, os demais companheiros já estavam na parte interna do centro de treinamento. Renato Augusto não participou do treino porque está com bolhas nos dois pés. O meia já havia se retirado mais cedo da atividade de sexta-feira à tarde por conta das mesma reclamações.

Romarinho, que também estava com bolhas e perdeu os treinos dos últimos dois dias, mostrou-se recuperado nesta manhã. Já o zagueiro Gil, contratado junto ao Valenciennes, da França, fez seu primeiro treino com o grupo neste sábado.

O Corinthians por enquanto treina apenas com reservas pouco utilizados, jogadores que voltaram de empréstimo e juniores, além dos recém-contratados. Os atletas que disputaram o Mundial de Clubes só se reapresentam na próxima segunda-feira e devem perder as primeiras rodadas do Paulistão.