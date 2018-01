Pato ganha bolo da namorada e dá primeiro pedaço para Osorio

O atacante Alexandre Pato comemorou o seu 26º aniversário no hotel onde o São Paulo estava concentrado após o empate por 0 a 0 contra o Joinville, em Santa Catarina. O atacante ganhou um bolo de presente da sua namorada, a modelo Fiorella Mattheis, e festejou a data com o elenco do São Paulo.

Pato entregou o primeiro pedaço do bolo ao técnico Juan Carlos Osorio, com quem encontrou uma nova forma de atuar. O atacante atua pelo lado esquerdo e se tornou o artilheiro da equipe na temporada. Apontado pelo treinador colombiano como o melhor atacante do país, Pato vem atuando como referência no ataque após a contusão do atacante Luis Fabiano, que deverá voltar em três semanas.

Com 21 gols em 44 jogos (média de 0,47), Pato vive o melhor ano de sua carreira. Em 2008/09, pelo Milan, ele marcou 18 vezes em 42 partidas (média de 0,42). No Campeonato Brasileiro, foram oito gols e na Copa do Brasil mais dois.

No empate por 0 a 0 contra o Joinville, em Santa Catarina, Pato teve atuação regular. No último lance do jogo, ele finalizou em cima do goleiro Agenor e perder a chance da vitória. Ele levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso da partida deste sábado, contra o Internacional, no Morumbi.