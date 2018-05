Pato ganha vaga de Falcao no elenco do Chelsea na Liga dos Campeões

O Chelsea anunciou nesta quarta-feira as mudanças na lista de inscritos para as oitavas de final da Liga dos Campeões. A principal novidade foi a entrada de Alexandre Pato. O atacante brasileiro, emprestado até o fim da temporada, foi incluído na vaga de Falcao García, que está em baixa no clube.

Contratado junto ao Corinthians, Pato chegou a Londres na semana passada e ganhou a vaga no elenco que enfrentará o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da competição europeia. A entrada do camisa 11, no entanto, não foi a única alteração do Chelsea, que também inscreveu o zagueiro Matt Miazga, que veio do New York Red Bulls.

Pato se aproveitou da péssima fase na carreira de Falcao García. Outrora tido como um dos principais atacante do futebol europeu, o colombiano não se encontrou desde que se lesionou antes da última Copa do Mundo e já passou por Manchester United e Chelsea sem qualquer brilho. A diretoria londrina, aliás, estaria tentando vendê-lo para o emergente futebol chinês.

Mesmo recém-chegado no Chelsea e sem participar de toda a pré-temporada do Corinthians, Pato garantiu estar pronto para atuar. "Eu me sinto muito bem fisicamente. Obviamente, como jogador você precisa de tempo de jogo para estar em seu melhor, mas eu me sinto pronto, tenho treinado bem, e espero que com os jogos e com o tempo eu possa me adaptar", disse ao site do clube.

O jogador acabou de chegar no clube, mas afirmou que já se sente ambientado e agradeceu a recepção dos jogadores e da comissão técnica. "Desde que cheguei, todos fizeram eu me sentir bem-vindo. Todos os jogadores tentaram me ajudar a me estabelecer e isso foi muito legal. Eles vão me ajudar a me expressar com liberdade no campo e ser incorporado ao time."