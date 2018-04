Pato garante estar recuperado e relembra gols contra o Palmeiras

O atacante Alexandre Pato garantiu nesta terça-feira estar totalmente recuperado de lesão e preparado para enfrentar o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O jogador aposta ainda no bom retrospecto que tem em jogos diante do adversário, contra quem já marcou três gols.

Um entorse no tornozelo direito levou o jogador a ficar até oito horas em tratamento no departamento médico. O empenho teve como foco poder estar em campo no clássico. "Estou 100% de novo. Trabalhei todos os dias, manhã, tarde e noite, para me recuperar da lesão. Ficou bastante inchado, mas agora estou bem novamente", disse Pato em entrevista ao site oficial do São Paulo.

No clássico o atacante vai formar a dupla ofensiva com Luis Fabiano e defender um histórico de boas atuações contra o Palmeiras. Em 2006, aos 17 anos, Alexandre Pato estreou pelo Inter diante do Alviverde, no Palestra Itália, e foi o melhor em campo em partida pelo Brasileirão. Além de marcar um gol, deu duas assistências na vitória por 4 a 1.

No ano passado Pato voltou a se destacar contra o Palmeiras. No clássico no Pacaembu o atacante já defendia o São Paulo e abriu o placar na vitória por 2 a 1. Agora, ele está ansioso pela nova oportunidade de encarar o rival. "Será um clássico alucinante. Estamos preparados e, junto com a nossa torcida, vamos confiantes em busca de um resultado positivo", comentou.

O São Paulo divulgou a lista dos 18 atletas relacionados para a partida. As ausências são dos volantes Souza e Rodrigo Caio. Ambos estão com a seleção brasileira. O primeiro, com a equipe principal, do técnico Dunga, e o segundo, pelo time olímpico, de Alexandre Gallo.

Confira a lista dos atletas relacionados:

Goleiros: Rogério Ceni e Renan Ribeiro

Laterais: Reinaldo, Carlinhos e Bruno

Zagueiros: Edson Silva, Lucão, Rafael Toloi

Volantes: Hudson, Denilson e Thiago Mendes

Meias: Boschilia, Michel Bastos, Paulo Henrique Ganso e Centurión

Atacantes: Alexandre Pato, Alan Kardec e Luis Fabiano