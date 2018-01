Pato já admite abrir mão do salário de R$ 17 milhões/ano que queria

O Corinthians terá de baixar a pedida para vender Alexandre Pato. O jogador tenta na Europa encontrar uma oferta para cobrir os 10 milhões de euros (R$ 44 milhões) que o clube paulista sonha receber pelo jogador, que tem mais um ano de contrato no clube do Parque São Jorge. Pessoas ligadas a Pato informam que esse dinheiro 'não existe' nesta janela para contratá-lo. Pato também já admite abrir mão de receber 4 milhões de euros (R$ 17 milhões) por ano, uma média de R$ 1,4 milhão por mês, como gostaria. Os números que ele levou na bagagens para a Europa, onde passa férias e revê amigos, além de se mostrar ao mercado, são ilusórios. Pior: tanto o jogador quanto o Corinthians sabem que ambos não ficarão juntos em 2016.

Pato não quer voltar a vestir a camisa do Corinthians e o presidente Roberto de Andrade também não vê o time com o ex-são-paulino em suas fileiras. A solução é uma só: as partes baixarem suas pedidas. Neste ano, com o São Paulo, Pato recebeu R$ 800 mil mensais, divididos entre as duas diretorias. Corinthians e São Paulo acertaram pagar 50% cada dos vencimentos do jogador. Ocorre que Corinthians e São Paulo não têm dinheiro para assumir os R$ 800 mensais do atacante. Nem querem.

Não está descartada a possibilidade de um novo empréstimo ao time do Morumbi, nas mesmas condições do contrato existente, com a possibilidade de o Corinthians encontrar um comprador para Pato no meio do ano, no fim da temporada na Europa, quando as movimentações são mais intensas. O único risco neste caso é o atleta deixar o clube de graça, tudo o que o Corinthians não quer.

O time paulista pagou 15 milhões de euros (R$ 65, 9 milhões em valores atuais) e não admite perder esse dinheiro com um jogador de 26 anos. Errou na escolha e agora tenta resgatar o montante investido. Pato já disse que não atuará no Corinthians e terá seus direitos federativos no fim de 2016, com 27 anos apenas. Ele estaria disposto a pagar para ver. Tite já admitiu que gostaria muito de ter o jogador no elenco. Dessa forma, o Corinthians tem duas opções: vender Pato pelo dinheiro que 'entrar' ou refazer o contrato de empréstimo com o São Paulo, mesmo assim, desde que o time do Morumbi queira. Para Pato, permanecer no São Paulo também seria uma saída. Há ainda uma terceira opção, que é o dinheiro chinês.

Os prováveis interessados estão à espera de algum sinal sobre os novos valores pedidos pelo Corinthians. Pato terá de se reapresentar no Corinthians dia 6 de janeiro, portanto, daqui a três semanas.