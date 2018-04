Pato marca dois em estreia do Milan pelo Italiano

Depois de acumular derrotas para Inter de Milão, Bayern de Munique, Chelsea e América do México nos amistosos preparatórios, o Milan entrou em campo neste sábado precisando provar que tem forças para lutar por títulos na temporada. E Ronaldinho se encarregou de comandar o time visitante em Siena desde o início, chamando para si a responsabilidade de armação da equipe. Assim foi no primeiro gol de Pato, que abriu o placar aos 29 minutos de jogo.

Ronaldinho fez belo passe enfiado para o atacante, que bateu cruzado na saída do goleiro e fez 1 a 0 para o Milan. Mesmo com a equipe visitante melhor em campo, foi o Siena que empatou quatro minutos depois. Após chute rasteiro na área, o goleiro Storari bobeou e deu rebote nos pés de Ghezzal, que não desperdiçou. No segundo tempo, porém, Ronaldinho e Pato continuaram a brilhar.

Logo com três minutos, o meia enfiou no meio de dois jogadores para Flamini. O meia francês então cruzou rasteiro para Pato, que só empurrou às redes. Aos 22 minutos da etapa final, Ronaldinho quase coroou sua grande atuação com um gol de bicicleta. O meia pegou de primeira o cruzamento da direita e obrigou o goleiro do Siena a fazer boa defesa, colocando a bola para escanteio.

Após somar seus primeiros três pontos, o Milan já terá uma prova de fogo pela segunda rodada do Italiano, no próximo sábado, quando recebe a arquirrival Inter de Milão no San Siro. A equipe do técnico Leonardo fechou o primeiro dia da competição na liderança, já que Bologna e Fiorentina também estrearam neste sábado e empataram por 1 a 1.