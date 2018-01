Pato quer seleção: 'Não tem ninguém melhor do que eu no momento'

Autor de um golaço na vitória de ontem do São Paulo contra o Grêmio, por 2 a 1, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, Alexandre Pato chegou a 9 gols na competição - está na terceira posição da artilheira do torneio. A boa fase faz o atacante pedir uma vaga para Dunga - que convoca o time que disputa as duas primeiras rodadas das Eliminatórias na quinta-feira.

"Eu tenho muito potencial para estar na seleção. Não vejo ninguém melhor do que eu no momento. Estou lutando para voltar, tenho certeza de que posso ajudar meus companheiros. Posso jogar como um ponta ou como um falso nove. Agora é esperar a decisão de Dunga".

O atacante garantiu que no momento não pensa em Europa ou Corinthians. "Estou pensando em levar o São Paulo para a Libertadores. Sabemos da importância para o clube de disputar a competição. Eu estou trabalhando para isso, quero fazer gols e levar meu time para a competição". O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h30, contra a Chapecoense, pela 26ª rodada do Brasileiro. A convocação de Dunga será às 11h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

