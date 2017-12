Pato pode ficar fora da pré-temporada do Corinthians nos EUA

São grandes as chances de Alexandre Pato não embarcar quarta-feira com o restante dos jogadores do Corinthians para os Estados Unidos, onde a equipe ficará 11 dias para disputar a Florida Cup e um amistoso com o Strikers, time de Ronaldo Fenômeno.

O atacante voltou de empréstimo do São Paulo na semana passada e está negociando a sua volta para o futebol europeu. Por isso, a ideia do staff do jogador é que ele fique em São Paulo enquanto a sua permanência no clube continua indefinida. A janela de transferência para a Europa termina no dia 1º de fevereiro. O Corinthians retorna dos Estados Unidos no próximo dia 25.

No treino de segunda-feira, Pato não participou do coletivo. O atacante fez apenas o trabalho de aquecimento com os demais jogadores e, quando o coletivo iria começar, ele foi sozinho para academia.

Segundo o preparador físico Fábio Mahseredjian, o jogador precisar ser submetido a uma carga de exercícios menos do que o restante do elenco para não se machucar. "Ele veio desse período de férias e precisamos prepará-lo muscularmente para que não tenha qualquer tipo de lesão muscular ou articular, algo que já fizemos em outros anos", disse.

Estava previsto que Pato representasse o Corinthians no desfile da Disney na sexta-feira, mas depois a diretoria do clube anunciou que Elias participará do evento. Pato tem contrato com o Corinthians até o fim do ano e já recusou uma proposta do Tianjin Songjiang, da China.