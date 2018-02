Pato pode reforçar o Internacional nos próximos dias Destaque da seleção brasileira na conquista do Campeonato Sul-Americano sub-20 no Paraguai, o atacante Alexandre Pato pode reforçar o Internacional no dia 10 de fevereiro, na partida contra o Guarany de Bagé, pelo Campeonato Gaúcho. O jogador de 17 anos está recuperando-se de uma lesão no tornozelo esquerdo. Segundo o médico da equipe gaúcha Paulo Rabello, o atleta está fazendo tratamento no local desde que se reapresentou no Estádio Beira-Rio, no inicio da semana. ?Examinamos ele e a observação é feita após 24 ou 48 horas. Ainda é cedo para fazer uma previsão, mas acredito que na semana que vem ele tenha condições de realizar trabalhos mais fortes?, disse Rabello à Rádio Gáucha. Essa é a segunda vez que o jogador sofre com a contusão no tornozelo. A primeira aconteceu durante a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, no Japão, em dezembro passado. O time colorado levou o título da competição ao bater na final o Barcelona, da Espanha. Se for liberado pelos médicos, Pato poderá participar da única partida que o time principal do Inter deverá fazer no Gauchão. Isso porque os titulares se reapresentaram alguns dias depois dos atletas que estão no time B e ainda fazem um período de treinos na cidade de Bento Gonçalves. A diretoria da equipe está priorizando no primeiro semestre a disputa da Copa Libertadores da América. Os atuais campeões estréiam no torneio continental diante do uruguaio Nacional, no dia 21 de fevereiro, em Montevidéu, pelo Grupo 4. Já nesta quinta-feira, o time B, que é comandando pelo técnico Lisca, recebe o Glória, pelo Estadual.