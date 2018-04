Pato tem outra chance no Corinthians para convencer Tite

SÃO PAULO - O jogo contra o Goiás é mais importante para Alexandre Pato do que para o Corinthians. O atacante retorna ao time titular na partida desta quarta-feira, às 22h, no Serra Dourada. Ele substitui Guerrero, que se recupera de uma gripe e começa no banco.

Relegar Pato tanto tempo à reserva foi um ônus que Tite carregou (e ainda carrega) por suas convicções de dar chance àquele que está melhor e de pensar mais no time, no coletivo, do que no individual.

Foi dessa maneira que ele levou o time às conquistas, como o Mundial. Se ele jamais foi questionado e pressionado para colocar Pato em campo, por outro lado ouviu de muita gente no clube a pergunta: por que Alexandre Pato não é titular?

A justificativa foi a seguinte. Primeiro Pato passou por uma readaptação no retorno ao País. E ela foi rápida e o atacante virou titular, roubando a vaga de Emerson Sheik.

Mas veio um susto: um desconforto muscular ainda na primeira fase da Libertadores contra o Tijuana. Isso prejudicou a sequência de Pato, que perdeu espaço no time – campeão paulista com ele na reserva.

Esses altos e baixos custaram ao jogador a Copa das Confederações, ficando fora da lista de Felipão. Pato não cobrou Tite, mas disse publicamente que poderia ter jogado mais.

A nova chance veio num Corinthians desfigurado, mas que tem equipe para ir ao Serra Dourada e conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro (na estreia, ficou no 1 a 1 contra o Botafogo).

Com Pato no lugar de Guerrero, como foi no treino de terça, o time tende a ficar mais veloz, com mais força no contra-ataque. Também favorece essa postura a entrada de Douglas no lugar de Danilo, machucado.

Douglas prende menos o jogo mas é o homem que pode, com um passe, deixar o atacante na cara do gol. É dessa maneira que o Corinthians pode vencer o jogo, ao invés de usar um pivô, como faz quando Guerrero joga enfiado na área.

O problema de Pato é que o Corinthians terá muitas mudanças para o jogo desta quarta. Cinco titulares estão fora. Alessandro, Paulo André e Danilo estão machucados. Guerrero está gripado, e Paulinho, na seleção.

O substituto de Paulinho até que ele volte da seleção será Guilherme, ex-Portuguesa, que foi contratado ano passado e que até agora teve poucas oportunidades no time. "Paulinho aparece muito no ataque, marca muitos gols, meu futebol é diferente, e eu prefiro ser conhecido como Guilherme."

Edenílson continua na lateral-direita no lugar de Alessandro, e isso dá mais fôlego ao time no apoio, embora Edenílson não seja tão bom na marcação. Fábio Santos, com dores na panturrilha, vai atuar no sacrifício.

Outra mudança que pode acontecer é a entrada de Chicão no lugar de Paulo André. Essa troca obriga Gil, um dos destaques da defesa, a jogar pela esquerda e não pela direita como vinha atuando. "Não vejo problema, na França eu joguei muito pelo lado esquerdo."

O veterano volante Maldonado, de 33 anos, foi relacionado pela primeira vez desde que foi contratado. Já o Goiás tenta se recuperar do goleada sofrida por 5 a 0 para o Cruzeiro na estreia do torneio.

GOIÁS x CORINTHIANS

GOIÁS - Harlei; Vitor, Ernando, Valmir Lucas e William Matheus; Amaral, Thiago Mendes, Renan Oliveira e Hugo; Araújo e Walter. Técnico: Enderson Moreira

CORINTHIANS - Cássio; Edenílson, Chicão, Gil e Fábio Santos; Ralf, Guilherme, Romarinho e Douglas; Emerson e Alexandre Pato. Técnico: Tite

Juiz - Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Local - Serra Dourada, em Goiânia (GO)

Horário - 22h

Transmissão - Globo e Band