Patrícia Amorim aposta em acordo para manter Andrade

Presidente eleita do Flamengo, Patrícia Amorim revelou otimismo quanto a possibilidade de manter Andrade no comando do time da Gávea em 2010. O treinador assumiu a equipe durante o Campeonato Brasileiro, foi um dos responsáveis pela conquista do título e agora espera um reconhecimento financeiro para renovar o seu contrato.

"A gente não quer mudar. A gente quer continuar essa trajetória. É preciso tranquilidade para ver o que a gente tem que fazer, o que a gente pode resolver. A gente vai chegar [a um entendimento], com certeza. Não vai ser difícil. Tudo se ajeita", afirmou Patrícia Amorim, eleita presidente do Flamengo para o triênio 2010/2011/2012.

A ex-nadadora fez questão de elogiar Andrade durante a solenidade em que o técnico recebeu o Conjunto de Medalhas Pedro Ernesto, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. "É um amigo. Ele merece todas as homenagens. Não sei se vamos conseguir pagar tudo que ele merece, mas ele merece", disse Patrícia, admitindo que a falta de um acordo financeiro ainda atrapalha a renovação do contrato do técnico para o próximo ano.