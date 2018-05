Patrícia Amorim é a nova presidente do Flamengo

Pela primeira vez na história do futebol carioca, uma mulher estará à frente de um clube grande. A ex-nadadora e vereadora Patrícia Amorim vai assumir a presidência do Flamengo. Ela foi eleita nesta segunda-feira com 792 votos dos 2.342 contabilizados e vai comandar o clube até 2012. Antes mesmo do fim da apuração, os correligionários de Patrícia já faziam a festa.

Patrícia obteve 93 votos a mais que o segundo colocado, o atual vice-presidente Delair Dumbrosck. Clóvis Sahione conseguiu 388 votos; Plínio Serpa Pinto, 311; Pedro Ferrer, 89; e Lysias Itapicurú, 49. Ao todo, foram 11 votos em branco e três nulos.

Patrícia estava emocionada e desabafou. "Me comportei de forma digna, sem atacar ninguém, o Flamengo não merece isso. Apostei na coerência das ideias", contou. "Passei por preconceitos por ser mulher, ser do esporte olímpico, e não me abalei. Aprendi a competir no Flamengo. Voto se tem com trabalho, história e respeito ao adversário."

Segunda ela, seu primeiro ato será o de apresentar no conselho uma mudança no estatuto para que o dirigente seja punido se não tiver comportamento condizente com o clube. "Futebol é Andrade, manter o time, e reforçar a equipe para a Taça Libertadores de 2010", adiantou Patrícia sobre o grupo campeão brasileiro.