Patrícia Amorim promete manter base do Flamengo

Nova presidente do Flamengo, Patrícia Amorim disse nesta terça-feira que não pretende fazer muitas alterações na estrutura do futebol do clube. Além de estudar a possibilidade de manter Marcos Braz, diretor de Futebol, ela prometeu trabalhar para que Andrade e os principais jogadores sigam na Gávea em 2010.

"A base do time é essa, não tem motivo para mexer. O Andrade e o Adriano só não ficam se não quiser. Logicamente, pode ter um aumento", afirmou Patrícia Amorim, em entrevista ao SporTV. A vereadora tomará posse no dia 5 de janeiro, mas vai se reunir com o presidente Márcio Braga na quinta-feira para iniciar a transição.

Ela revelou quais temas pretendem serão suas prioridades à frente do Flamengo. "Centro de treinamento, revitalização da Gávea, com estrutura física, e parcerias. Tenho um grupo financeiro por trás, que vou anunciar futuramente", comentou.

Ex-nadadora, Patrícia Amorim prometeu altos investimentos nos esportes olímpicos. "Sei que os associados têm grande expectativa com os esportes olímpicos, que tem muito sucesso no clube. Com a Olimpíada por aqui, o Flamengo tem que sair na frente", disse.