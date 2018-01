Patrícia Amorim sonha em presidir Fla O que começou como uma brincadeira pode se tornar realidade para a ex-nadadora Patrícia Amorim, que ao participar de um programa de TV, foi incitada a se candidatar ao cargo de presidente do Flamengo. Ela não escondeu que a idéia é bastante sedutora, principalmente, porque sua história no clube perdura há 26 anos. "Nunca tive e nem tenho como projeto de vida ser presidente do Flamengo. Mas estar lá seria um sonho", admitiu Patrícia. "Estou apreensiva, mesmo assim, por causa da repercussão, comecei a pensar na idéia." Patrícia explicou que iniciou conversas com grupos políticos. No entanto, somente após o Flamengo decidir a Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, é que o assunto eleições passará a ser tratado no clube. O pleito está previsto para dezembro. Um dos problemas de Patrícia é o de que se o atual presidente, Hélio Ferraz, reeleito para um mandato ´tampão´ de 1 ano e 2 meses, optar por uma reeleição, dificilmente ela teria chances na disputa. Caso o dirigente decida por não concorrer, três ou quatro candidaturas deverão ser lançadas, dividindo o eleitorado e favorecendo a ex-nadadora, que surgiria como um nome alternativo. "Eu queria o Zico como o nome de opção, mas ele não quer ser presidente", observou Patrícia, que já exerceu o cargo de vice-presidente de Esportes Olímpicos do Flamengo. "Tínhamos o Radamés (Lattari, atual gerente de futebol rubro-negro) que desistiu. Na verdade, hoje, não falta uma candidatura nova. São todos nomes velhos." Outro empecilho para Patrícia pode ser os Jogos Pan- Americanos de 2007, no Rio. Com a experiência acumulada como vereadora e a identificação com o Esporte, assumiu no ano passado a Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos. O órgão é responsável por promover ações ligadas à competição. E foi para essa função que a ex-nadadora disse ter se preparado, "não para exercer a presidência do Flamengo". Sobre a atual administração rubro-negra, Patrícia elogiou e não se intimidou em apontar alguns erros. Para ela, Ferraz se mostrou um bom conciliador e apazigüou os ânimos no clube. No entanto, pecou ao não dar uma maior atenção aos esportes olímpicos, como a natação e o basquete. "Há pouco estávamos ganhando títulos nesses esportes e não somente no futebol", observou. A história de Patrícia no Esporte atingiu seu ápice ao ser o maior nome da natação feminina brasileira dos anos 80. Na ocasião, superou os recordes sul-americanos dos 400m, 800m e 1500m, livre. Duas de suas marcas (400m e 800m) foram obtidas durante a disputa dos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988. Na ocasião ela também nadou os 1500m e o revezamento 4x100m, livre. Em todas as provas não conseguiu classificação à final.