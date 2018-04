Patrick aguarda chance e espera ajudar Atlético-PR Com a suspensão automática de Wallyson e a remota possibilidade de Alex Mineiro se recuperar de lesão muscular para enfrentar o Palmeiras, sábado, no Palestra Itália, o atacante Patrick deve ganhar chance na equipe titular do Atlético Paranaense, atuando na frente ao lado de Marcinho. Feliz com a oportunidade, ele espera corresponder em campo.