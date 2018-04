Patrick Vieira volta a treinar com bola no Palmeiras

O treino deste sábado no Palmeiras contou com uma surpresa. Depois de um mês e meio afastado por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda, o meia Patrick Vieira voltou a trabalhar com bola. Ele havia se contundido no confronto diante do Tigre, no dia 2 de abril, pela Libertadores, e participou de um treino recreativo pela manhã.

Apesar disso, o jogador preferiu não fazer previsões sobre sua volta ao time. "Fiquei muito feliz de voltar a treinar depois de um mês e meio sem atuar, mas ainda tenho um pouco de desconfiança. Graças a Deus, não senti nada, foi tranquilo e fiquei muito contente. Mas tenho de ter paciência para retornar 100 por cento", declarou.

Segundo Patrick Vieira, esse retorno aos treinos com bola foi apenas uma das etapas de sua recuperação. Ele apontou que ainda precisa voltar a sentir confiança e recuperar o ritmo antes de entrar em campo novamente pela equipe.

"Primeiramente, eu quero pegar confiança de novo e não sentir dor alguma. Depois, voltar a jogar será consequência. A expectativa de voltar a atuar é a melhor possível, tenho a confiança do Gilson (Kleina) e da comissão técnica. Espero retornar bem e com confiança, assim como eu estava antes de me machucar", disse.

Desta forma, dificilmente o meia estará em campo na estreia palmeirense na Série B do Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-GO, em Itu, no próximo sábado. "Espero que a gente faça um grande campeonato e coloque o Palmeiras no lugar de onde ele nunca deveria ter saído, que é a Série A. Com certeza, faremos um grande campeonato e buscaremos o título. E, no ano que vem, estaremos de volta à Série A."