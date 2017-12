Patrocinador ajuda Flu a pagar jogadores O patrocinador do Fluminense garante que o atacante Romário vai permanecer no clube em 2004. E mais. Já cogita a possibilidade de pagar não só os salários do jogador como também de mais três ou quatro atletas do clube. A intenção é a de formar um time forte no próximo ano e, assim, evitar o vexame de brigar para fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na lista de possíveis contratações estão o lateral-direito Leonardo Moura e o atacante Euller. Mas antes de pensar em contratações, os dirigentes terão de renovar o contrato do técnico Renato Gaúcho, que termina no dia 31 de dezembro. Ele já foi sondado pelo Flamengo, mas prefere continuar nas Laranjeiras. O goleiro Kléber já resolveu sua situação e vai permanecer no clube por mais um ano. Enquanto que o primeiro jogador a deixar o Fluminense deve ser o volante Marciel, que despertou o interesse do Sttugart, da Alemanha, e deve ser negociado.