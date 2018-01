Patrocinador proibido rende multa de R$ 275 mil ao Milan O Milan foi multado em 100 mil euros (cerca de R$ 275 mil) pela Justiça de Munique por ter vestido a camisa com a inscrição de seu patrocinador, o site de apostas Betandwin.com, na partida vitória na última quarta-feira contra o Bayern, pela Liga dos Campeões da Europa. A propaganda de empresas de apostas é proibida na Alemanha, e o Milan não pode nem alegar ignorância, pois uma decisão judicial de 23 de março já proibia o clube de usar o nome de seu patrocinador. A mesma empresa patrocina o Werder Bremen, que para driblar a proibição adota a inscrição "we win" ("nós vencemos") nos jogos realizados no país. O Milan não se pronunciou sobre a decisão, mas especialistas calculam em até 700 mil euros (cerca de R$ 1,9 milhão) o valor da exposição da imagem da Betandwin durante as duas horas de partida, que o time italiano venceu por 2 a 0, classificando-se para as semifinais da Liga. Por isso a empresa e o clube teriam decidido ignorar a decisão judicial, resignando-se com o pagamento da multa.