Patrocinador quer Ronaldo na Inter Ronaldo não deixa a Internazionale tão cedo. Pelo menos se prevalecerem as opiniões da Pirelli, principal patrocinadora da equipe milanesa. Segundo entrevista de Marco Tronchetti Provera, presidente da empresa multinacional italiana, há intenção de reconfirmar contrato com o atacante brasileiro. A permanência do técnico argentino Héctor Cúper e do goleador Christian Vieri também seriam pontos de honra para a próxima temporada. Os desejos do executivo foram revelados na edição deste domingo de La Gazzetta dello Sport, diário especializado mais importante do país. Tronchetti afirmou que Vieri e Ronaldo devem formar a dupla de ataque titular, para os torneios de 2002-2003, e que não há motivo para pensar em revolução no elenco e muito menos em troca de comando na equipe. "Temos plena confiança em Cúper", garantiu o representante da Pirelli. "Em sua primeira temporada no clube, obteve os melhores resultados em cinco anos." O industrial procurou, dessa forma, afastar de vez comentários de que algum desses atletas de ponta ou o treinador pudessem transferir-se no meio do ano. Algum tempo atrás, a imprensa italiana explorou muito a possibilidade de Ronaldo ir embora, depois de dois anos e meio de espera para recuperar-se de contusões no joelho. O retorno bem-sucedido, os sete gols em dez jogos fizeram com que retomasse seu lugar de ídolo.