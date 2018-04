Patrocinador some do material de divulgação da seleção brasileira

RIO - A CBF fechou há duas semanas dois novos patrocínios, um com a empresa aérea Gol, que entrou no espaço antes ocupado pela TAM, e outro com a Unimed Seguros. Mas a entidade está bem perto de romper um contrato previsto para terminar somente em 2026: o acordo em risco é com a Seara, pelo qual a entidade deveria receber 15 milhões de euros (cerca de R$ 40,9 milhões) anuais.

As dificuldades financeiras do Grupo Marfrig, do qual a Seara faz parte, estariam por trás do rompimento. Os repasses referentes ao patrocínio estariam sendo feitos com atraso desde o ano passado.

O nome da empresa do ramo de alimentos não apareceu no banner colocado no fundo da sala em que o coordenador técnico da seleção, Carlos Alberto Parreira, deu entrevista coletiva acompanhado de outros membros da comissão técnica da CBF, nem nas placas colocadas ao redor do campo da Escola de Educação Física do Exército, no Rio, onde a equipe treinou na tarde de quarta-feira.

No campo, havia placas dos 11 patrocinadores da entidade, da campanha “Faz um 21", da Embratel, e também duas placas em homenagem ao Exército Brasileiro. No site da CBF, a Seara também foi retirada da lista de patrocinadores.

O Grupo Marfrig passa por momento de reestruturação. Teve prejuízo de R$ 81,6 milhões no primeiro trimestre deste ano e há três dias anunciou o fechamento, em junho, da unidade de frangos de Caxias do Sul (RS) e a demissão de 540 funcionários. A empresa está contratando um novo CEO, que, de acordo com rumores do mercado, vai adotar uma política de revisão de custos, visando à redução da dívida.

O contrato da CBF com a Seara foi assinado em 2009 e anunciado numa churrascaria da zona sul do Rio, em evento com a participação de Ricardo Teixeira, ex-presidente da entidade. O acordo iria até 2014, por US$ 6 milhões/ano. No ano seguinte, foi feita a prorrogação até 2026, com os valores atuais.

Segundo o balanço do exercício de 2012, a CBF recebeu durante o ano R$ 18.351.000 da Seara. No item “Contas a receber”, no entanto, consta que não entraram R$ 9.107.000 que deveriam ter sido pagos pela Marfrig Alimentos.

A entidade não comenta a possibilidade de rompimento do contrato, nem justifica a ausência das placas e de outras referências à Seara em suas atividades. A entidade alega que só poderia se manifestar após consulta a seu departamento jurídico, o que não foi possível até a noite de quarta-feira.

O Estado procurou, em vão, a assessoria de imprensa da Seara. A Marfrig, também por meio da marca Seara, é um dos patrocinadores oficiais da Copa do Mundo de 2014.