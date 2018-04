Patrocinadora do Palmeiras realiza exposição de aniversário do clube

A Faculdade das Américas (FAM), uma das patrocinadoras do Palmeiras, realiza a partir desta quinta-feira até sábado uma exposição em sua sede aberta ao público para comemorar o aniversário de 103 anos do clube. Os torcedores poderão conferir as principais taças conquistadas pelo time ao longo de sua história.

A exposição intitulada "Nascemos campeões – Arrancada Heroica 1942", marca os 75 anos do título estadual de 1942, o primeiro do clube após trocar o nome de Palestra Itália para Palmeiras. Entre os troféus expostos, estão os da Copa Libertadores de 1999, Copa Mercosul de 1998, do Campeonato Brasileiro de 2016, Copa do Brasil de 2015 e a Copa Rio, de 1951.

A FAM é uma das empresas do casal Leila Pereira e José Roberto Lamacchia, que também são donos da Crefisa, patrocinadora master do clube. A dupla também integra o Conselho Deliberativo do Palmeiras. O endereço da exposição será na unidade da Rua Augusta, 1508, na Consolação. O local ficará aberto ao público das 09h às 20h.