Patrocinadores, enfim, aparecem no treinamento do Brasil A quarta-feira começou com uma novidade no treinamento da seleção brasileira, no CT SportPark, em Königstein - o segundo dia de treinos na Alemanha. Coincidência ou não, placas de publicidade estampando os patrocinadores oficiais da Fifa apareceram em volta do gramado. Na terça, quando a equipe pentacampeã mundial iniciou sua preparação em solo alemão, não havia nada ao redor do campo. Sob orientação dos preparadores Moraci Sant´Anna e Paulo Paixão, os jogadores foram submetidos a puxados exercícios físicos em uma das áreas do gramado. O treinador Carlos Alberto Parreira só ficou observando a movimentação dos atletas. No período da tarde (horário local), haverá mais um treinamento. Nesta quinta, o treino deverá ser realizado em Offenbach, com a presença dos torcedores. No entanto, ainda é preciso confirmação oficial, já que o gramado ainda estava sendo reformado no início desta semana. O treinamento da manhã desta quarta teve mais presença de torcedores, mas não na arquibancada do estádio - local destinado apenas para a imprensa. Mais pessoas descobriram que uma escola ao lado do estádio tem visão privilegiada do gramado e as varandas do segundo andar do edifício ficaram lotadas para acompanhar o treino da seleção brasileira.