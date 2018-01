Pau Grande lembra Garrincha Um grupo de 20 pessoas vai rumar, nesta segunda-feira pela manhã, para a cidade de Pau Grande, a 50 quilômetros do Rio de Janeiro. Lá, às 11 horas, diante do túmulo onde está sepultado o jogador Garrincha, vão celebrar um culto em homenagem aos 20 anos de sua morte, que se completam nesta data. ?Continuamos sendo poucos, mas não deixaremos a data passar em vão?, comenta o cineasta Mílton Alencar, que está terminando um filme sobre o craque (Garrincha ? A Estrela Solitária e que lidera o grupo, formado por membros da equipe como o músico Léo Gandelman, autor da trilha sonora do longa. Alencar pretendia levar um padre para comandar a cerimônia, em substituição aos dois religiosos da cidade, que se recusaram a participar da homenagem sem dar maiores explicações. O diretor foi informado, porém, que um padre da região, que vai nesta segunda-feira a Pau Grande participar de outra cerimônia, aceitou participar do culto. ?Foi a administração do cemitério que nos auxiliou, convidando esse padre?, conta Alencar, que pretende finalizar seu filme até abril. Ainda não está prevista a estréia.