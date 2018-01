Paulão é o quinto reforço do Guarani A diretoria do Guarani anunciou na tarde desta terça-feira a contratação do zagueiro Paulão, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Juventude-RS. O jogador espera repetir o mesmo sucesso conquistado no time gaúcho, quando, ao lado de Índio, negociado junto ao Palmeiras, formou uma das defesas menos vazadas do Brasileirão. Aos 28 anos, o paulista de Santo André Paulo Frederico Benevenute iniciou sua carreira no Estrela-SP. Depois passou pelo Americano-RJ, Mogi Mirim, São Paulo, Vitória de Guimarães-POR, Santa Cruz-PE e Rio Branco antes de chegar ao Juventude. Segundo o gerente de futebol do clube, Neto Ferreira, o meia Lúcio, do Cruzeiro, e Rodrigão, do Botafogo-RJ, são os dois últimos a serem contratados antes de fechar o grupo para a próxima temporada.