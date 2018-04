Paulão ganha chance e acredita em virada do Cruzeiro O zagueiro Paulão foi titular do Cruzeiro nas oito primeiras partidas do Campeonato Mineiro, perdeu espaço por causa de um estiramento muscular na coxa esquerda, mas voltará a ganhar uma chance no jogo mais importante do ano. Ele deverá ser um dos escolhidos do técnico Marcelo Oliveira para começar jogando a finalíssima do Campeonato Mineiro, no próximo domingo, contra o Atlético, e acredita que o time tem chances de sair do Mineirão com o título estadual.