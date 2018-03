Paulão quase sai como vilão do Guarani Nada como dois gols para sair de campo como grande herói de uma partida. Com o zagueiro Paulão foi assim. Na vitória sobre o Goiás por 3 a 2, o jogador foi o autor do primeiro e terceiro gols do time do Guarani e acabou aplaudido pel a torcida do time de Campinas. Mas, se marcou dois gols, o zagueiro acabou "dando" outros dois para o adversário. Em ambos os gols do Goiás, Paulão teve participação decisiva. Quando o Guarani vencia por 1 a 0, o jogador acabou fazendo uma falta duvidosa em Dimba na entrada da área. O próprio atacante cobrou e empatou o jogo. Mais uma vez na frente, os campineiros deixaram o Goiás empatar após jogada individual de Araújo, que o driblou duas vezes antes de acertar o canto do goleiro Jean. Apesar disso, Paulão deixou o campo como principal nome na vitória sobre o Goiás, que quebrou uma seqüência de duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro e que culminou com a demissão do técnico Pepe.