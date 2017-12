Pauleta assusta Felipão no treino de Portugal O técnico brasileiro Luis Felipe Scolari levou um susto nesta quarta-feira na última sessão de treinos da seleção portuguesa em Évora. O atacante Pedro Pauleta sofreu uma lesão no joelho direito e teve que interromper o treinamento com o restante do elenco. Assim que sentiu o joelho, Pauleta foi atendido pelo massagista. A contusão parece não ser grave, mas Felipão optou por poupar o atacante. Os demais jogadores treinaram normalmente. A seleção portuguesa vai retornar para Lisboa para realizar, ainda nesta quarta, uma nova sessão de treinos, desta vez no Estádio Nacional de Jamor. Na quinta, os membros da delegação serão recebidos pelo presidente da república, Aníbal Cavaco Silva. Na sexta, os jogadores partem para Luxemburgo. A estréia de Portugal na Copa será no dia 11 de junho, contra a Angola. Os outros adversários de Portugal serão o México e o Irã.