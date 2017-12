Pauleta insinua que o Brasil é sempre beneficiado O atacante português Pauleta não perdeu a chance de dar uma alfinetada na seleção brasileira nesta quarta-feira. Durante a entrevista coletiva, ele foi irônico ao avaliar as análises e supostas críticas do técnico Carlos Alberto Parreira ao time onde ele joga e que é dirigido pelo técnico brasileiro Luiz Felipe Scolari. "Estão falando bastante de Portugal, até o Brasil. O Brasil, como todo favorito, é sempre beneficiado nas competições", insinuou. Maior artilheiro da história da seleção de Portugal, com 47 gols, ele superou a pouco tempo Eusébio, jogador da seleção dos anos 1960 e que tinha a marca de 41 gols. Já Cristiano Ronaldo, um dos principais jogadores da seleção, que havia se machucado na partida contra a Holanda, voltou a treinar nesta quarta. Ele realizou uma sessão de exercícios físicos, em separado do elenco, e deve estar disponível para o jogo contra a Inglaterra. O fato de Portugal estar nas quartas-de-final do Mundial fez com que o time atraísse muita atenção da imprensa. O clima esquentou na entrevista coletiva devido à presença recorde de jornalistas, sendo que quase houveram brigas.