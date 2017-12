Pauleta marca 100.º gol na França O atacante português Pauleta anotou neste domingo seu 100.º gol no Campeonato Francês, no empate do Paris Saint-Germain com o Troyes por 1 a 1. Dos atletas que ainda estão em atividade, ele está atrás apenas de Lilian Laslandes, do Bordeaux, que tem 118 gols. Aos 32 anos, Pauleta coleciona gols desde que chegou à França, em 2000. Neste campeonato, já fez três gols em quatro jogos do PSG, que lidera o torneio ao lado do Lyon. No outro jogo do domingo, Toulouse e Saint-Etienne também empataram por 1 a 1.