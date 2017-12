Paulinho brilha, Barcelona goleia e continua disparado na liderança do Espanhol

O Barcelona confirmou o favoritismo contra o Deportivo La Coruña com muita tranquilidade. Neste domingo, jogando em casa, a equipe catalã foi superior durante toda a partida e goleou por 4 a 0, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro Paulinho foi o autor do segundo e do quarto gol. Luis Suárez marcou os outros dois. Já Messi acertou três bolas na trave e desperdiçou um pênalti.

Com o tranquilo resultado, o Barcelona seguiu com boa vantagem na liderança da competição. Está com 42 pontos, seis na frente do vice Atlético de Madrid, oito do Valência e 11 do Real Madrid, que não atuou na rodada porque disputou - e venceu por 1 a 0 - a decisão do Mundial de Clubes, contra o Grêmio. Já o La Coruña se manteve com 15, lutando contra o rebaixamento.

Se o grande rival conquistou o sexto título mundial no sábado, o Barcelona manteve o amplo domínio nesta temporada. Foi superior desde o início neste domingo, terminou o primeiro tempo vencendo por 2 a 0 e manteve o ritmo na etapa final.

Messi perdeu duas boas oportunidades logo nos primeiros minutos e deu o tom que o duelo seria fácil. Luis Suárez até marcou aos cinco, mas o lance foi anulado por impedimento. As chances seguiam sendo desperdiçadas e o gol parecia questão de tempo. E ele realmente saiu aos 28, quando o argentino recebeu sozinho dentro da área e só rolou para o uruguaio completar.

Em rápido contra-ataque, o Barcelona quase fez o segundo aos 36 - Messi acertou o travessão. E o argentino voltaria a carimbar o poste aos 40. Mas, dessa vez, Paulinho aproveitou o rebote e ampliou o placar.

De letra, quatro minutos depois, Suárez quase fez um golaço, mas Martínez salvou. A bola, porém, ultrapassou a linha antes do goleiro defender, fato não notado pela arbitragem. Ainda assim, o lance não faria falta. No primeiro minuto do segundo tempo, após bela troca de passes, o uruguaio novamente recebeu sozinho e só completou.

Faltava Messi fazer o seu gol. E, aos 21, pela terceira vez na partida, ele acertou a trave. Sua oportunidade foi ainda maior três minutos depois, após Suárez sofrer pênalti. Mas Martínez defendeu a cobrança do argentino.

Se não era o domingo de Messi, Paulinho aproveitou a sua sorte. Aos 29, após nova finalização na trave, agora de Jordi Alba, o brasileiro pegou outro rebote, tocou para o gol vazio e completou a tranquila goleada. Suárez ainda teve chance de fazer o quinto aos 39. E, pela quinta vez na partida, a bola parou na trave.

Ainda neste domingo, em casa, o Las Palmas ficou no empate por 2 a 2 com o Espanyol. O argentino Jonathan Calleri marcou o gol da igualdade já aos 44 minutos do segundo tempo. Jonathan Viera ainda teve chance de virar nos acréscimos, mas desperdiçou cobrança de pênalti.