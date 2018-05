Paulinho celebra fase da seleção, mas pede atenção com Cueva e Guerrero

A seleção brasileira vive grande momento. Desde a chegada de Tite, foram cinco vitórias consecutivas, que a levaram à liderança das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. A última, por 3 a 0 contra a Argentina, serviu para confirmar o ótimo nível técnico da equipe.

"Temos que valorizar o trabalho que estamos fazendo. Foram partidas importantes, difíceis, e conseguimos as vitórias. Estamos no caminho certo. Como a gente conversa, tem a importância agora de fazer um grande jogo e terminar esse ano bem, a primeira colocação é fundamental", declarou o volante Paulinho neste domingo.

Com 24 pontos, o Brasil lidera as Eliminatórias e terá pela frente nesta terça-feira um adversário teoricamente bem menos complicado que a Argentina. Só que apesar da oitava posição na tabela, o Peru vem bastante embalado após a goleada por 4 a 1 diante do Paraguai, mesmo atuando em Assunção. Além disso, os rivais possuem dois jogadores bastante talentosos, conhecidos da torcida brasileira.

"Eu acompanhei agora nas últimas partidas o Cueva. É um grande jogador. Sobre o Guerrero, tive a oportunidade de jogar com ele no Corinthians. Sabemos a qualidade que ele tem. Temos que ter atenção, porque o Cueva é um jogador veloz, com velocidade. Estamos preparados e sabemos o que vamos enfrentar lá", afirmou Paulinho.

O ex-jogador do Corinthians, atualmente no futebol chinês, também comentou sobre a dificuldade de atuar em Lima. "Sabemos da dificuldade que vamos enfrentar lá. Acredito que seja uma partida muito truncada e a competição vai ser muito grande. Estamos preparados para isso. Estamos fazendo um grande trabalho, com muita confiança e sabemos que podemos chegar lá, fazer um grande jogo e buscar uma vitória, que será importantíssima para nós."