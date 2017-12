Paulinho celebra primeiro clássico pelo Barcelona e enaltece vitória sobre o Real

O brasileiro Paulinho se demonstrou muito entusiasmado neste sábado após a boa vitória sobre o Real Madrid, por 3 a 0, no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Feliz com o resultado, o meio-campista destacou também a alegria de disputar o seu primeiro clássico pelo Barcelona.

​+ Tabela do Campeonato Espanhol

+ LANCE: Real Madrid x Bardelona

Contratado do futebol chinês, Paulinho chegou sob certa desconfiança no Barcelona, mas logo conquistou a torcida após emendar boas atuações. Neste sábado, embora não tenha marcado, ele foi decisivo ao cabecear a bola que resultou na expulsão de Carvajal no segundo gol, feito por Messi em cobrança de pênalti.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Estou feliz de ter jogado meu primeiro clássico e de haver conseguido uma grande vitória pela equipe", comentou o brasileiro, que é também um dos destaques da seleção de Tite. "Quero agradecer a todos os meus companheiros pela recepção que me fizeram nestes quatro meses."

+ Valverde contém euforia após vitória do Barcelona: 'O campeonato não acabou'

Autor do primeiro gol da partida, o atacante uruguaio Luis Suárez também celebrou o resultado obtido fora de casa. "Ficamos satisfeitos por derrotar um rival como o Real Madrid e somar três pontos em um campo difícil", avaliou. "Sabíamos que o rival nos pressionaria muito e queríamos controlar o máximo possível a partida."