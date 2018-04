Paulinho diz priorizar projeto de carreira ao decidir ficar no Corinthians

SÃO PAULO - O torcedor do Corinthians pode ficar despreocupado: o volante Paulinho, motor do time campeão mundial, não vai deixar o clube nesta janela de transferências. O jogador garantiu nesta terça-feira que fica no clube até pelo menos o meio do ano, permanecendo para brigar pelo bicampeonato da Libertadores.

De acordo com Roberto de Andrade, diretor de futebol do Corinthians, a Inter de Milão fez uma oferta nesta quarta-feira, mas ela logo foi recusada. "O Corinthians foi procurado hoje (quarta) por um representante da Inter. Conversei, e junto com o Paulinho, decidimos que ele não sai do Corinthians agora. É uma negociação que começou hoje e terminou hoje", explicou.

Parecendo seguro em sua decisão, Paulinho deixou claro que a Inter de Milão fez uma boa oferta do ponto de vista financeiro, mas que, neste momento, o seu projeto de carreira fala mais alto. "É claro que o jogador, como em qualquer outra profissão, tem que pensar no lado financeiro, mas também tem de pensar no lado da carreira. Enquanto eu achar que devo permanecer, irei permanecer no Corinthians, como fiz no meio do ano passado, e agora novamente", afirmou ele.

"Pelas conquistas que o Corinthians vem tendo, ganho muito com mais uma permanência no Corinthians. A parte financeira para mim não tem peso. Foi uma proposta boa, mas tenho uma vida tranquila", disse o jogador, mostrando que nem sempre o dinheiro fala mais alto no futebol.

O volante, porém, não quis estipular até quando fica no Parque São Jorge. Ele tem contrato até 2015, mas deve deixar o clube antes disso. "Não estou preocupado com o que vai acontecer adiante. Gente da Inter veio com uma oferta, mas tomei a decisão de permanecer no Corinthians. Se vou embora no meio do ano, depois, não sei."

Roberto de Andrade indicou que a vontade de Paulinho, que já recusou duas propostas da Inter de Milão, vai pesar na próxima janela. "Respeitamos a vontade do atleta. Se a vontade dele for essa (sair no meio do ano), estamos juntos. A gente respeita ele como qualquer outro atleta."