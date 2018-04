Paulinho é apresentado pelo Barcelona e se diz pronto para novo desafio

Um dia após o Barcelona voltar a ser batido pelo Real Madrid e ver o rival faturar o título da Supercopa da Espanha, o clube apresentou o seu mais novo reforço, o volante Paulinho, recém-adquirido junto ao Guangzhou Evergrande, da China, por 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 148 milhões), e que chega sabendo que precisará lidar com a pressão no clube catalão.

Paulinho recebeu a camisa de número 15 das mãos dos dirigentes do Barcelona com a responsabilidade de fazer valer o alto investimento realizado - o quarto maior da história do clube - pelo time, que passa por momento de questionamentos, pelos recentes tropeços diante do Real Madrid, e de dúvidas sobre o futuro da equipe, que recentemente perdeu Neymar para o Paris Saint-Germain.

"Eu acho que temos de enfrentar os desafios. Eu não gosto de falar de dinheiro, mas como se falou sobre isso, o que digo é que tenho que jogar, ajudar meus companheiros e meu clube. Tudo para além disso, não me importa. Então, com certeza coisas boas virão. Caso contrário, isso não seria futebol. Eu me sinto pronto para jogar no Barça. A pressão está aqui e existe", afirmou.

Paulinho, de 29 anos, teve passagem brilhante pelo Corinthians, entre 2010 e 2013, o que o levou a ser negociado com o Tottenham, onde não repetiu o mesmo nível de atuações. Depois, ainda passou pelo Guangzhou Evergrande, antes de chegar ao Barcelona. Também tendo no currículo as participações na Copa das Confederações de 2013 e na Copa do Mundo de 2014 pela seleção brasileira, declarou que a chegada ao time catalão representa a realização de um sonho.

"É uma grande satisfação. Eu gostaria de agradecer a Deus porque realizei um sonho e também o esforço da diretoria para que eu estivesse aqui hoje. E este sonho que tanto busquei e agora eu me dedicarei para ajudar meus companheiros de equipe", disse.

O volante brasileiro revelou que teve alguma dúvida quando surgiu o interesse do Barcelona, mas que o peso do clube catalão o levou a decidir pela troca de time. "É o Barça. Eu tive dúvidas no início, porque na China eu estava feliz e bem. Com o tempo, a minha resposta foi sim, porque este é o Barça e eu queria estar aqui. Aqueles que me conhecem sabem o que passei para estar aqui", comentou.

Além disso, Paulinho avaliou que possui um estilo de jogo parecido ao do Barcelona, podendo se adaptar rapidamente ao time. "Sim, considero que tenho. Todos os esforços que fiz para chegar foram porque eu sei que posso jogar aqui. A forma como a equipa joga, o DNA, vou me adaptar a ele. Eu não tenho nenhum problema", concluiu.