Paulinho ensaia despedida com missão cumprida

SÃO PAULO - A eliminação precoce na Libertadores trará para o Corinthians uma consequência tão ruim quanto o fim do sonho do bicampeonato: a saída de um jogador considerado peça-chave no meio-campo da equipe. A final deste domingo pode ser o último jogo de Paulinho pelo clube. Seu destino mais provável é Inter, que já tentou levá-lo nas duas últimas janelas de transferência (no meio do ano passado e em janeiro). O negócio está apalavrado já há algum tempo em 18 milhões (R$ 47 milhões), mas se o clube italiano demorar para sacramentar a operação pode ficar sem o jogador.

O Shakhtar Donetsk também está interessado nele, e agora o Monaco entrou na parada. O clube francês, que acaba de ser promovido de volta para a Primeira Divisão, pertence ao bilionário russo Dmitry Rybolovlev - que está disposto a sacudir o mercado com contratações de impacto. O primeiro a chegar deve ser o atacante colombiano Falcao Garcia, do Atlético de Madrid. E nomes como Daniel Alves e o meia português João Moutinho também fazem parte da lista de reforços.

Antes de definir a contratação de Paulinho, a Inter quer resolver quem treinará o time na próxima temporada - Andrea Stramaccioni parece condenado a ser demitido, porque não conseguiu classificar o time nem para a Liga Europa. A diretoria não quer contratar ninguém sem o aval do próximo comandante.

Embora Paulinho tenha preferência por jogar na Itália, se a Inter demorar muito pode ser atropelada pelos milhões de Shakhtar e Monaco - dois clubes que têm muito dinheiro e podem fazer ofertas mais altas. O Corinthians é dono de apenas 50% dos direitos econômicos de Paulinho, Os outros 50% pertencem ao Audax, que acaba de subir para a Série A-1 do Campeonato Paulista.

FIM DO SONHO

Em janeiro, quando a Inter ofereceu 15 milhões (R$ 39,1 milhões), os dois parceiros estavam dispostos a fechar negócio. Mas Paulinho preferiu ficar porque queria jogar mais uma Libertadores e temia ter dificuldades de adaptação por chegar no meio da temporada europeia, o que poderia influir em seu rendimento e colocar em risco sua presença na Copa das Confederações.

Agora que o sonho do bi da América terminou e a vaga na seleção está garantida (e o que é melhor: provavelmente será um dos titulares de Felipão), ele sente que é o momento certo de fazer as malas e deixar um bom dinheiro para o clube. O volante tem a meta de jogar num grande centro europeu para apagar a experiência ruim que teve na Polônia e na Lituania quando tinha menos de 18 anos.

Para ir embora mais feliz, Paulinho quer o título paulista. No primeiro jogo da final ele foi um dos destaques do Corinthians e marcou o primeiro gol. Contra o Boca também marcou, o que deu esperança à torcida de que o time conseguiria fazer mais dois e arrancar a classificação para as quartas de final. Se voltar a balançar hoje na Vila, deixará a equipe mais perto de mais um título nessa fase dourada que começou com a conquista do Brasileiro em 2011 e passou pela Libertadores e pelo Mundial ano passado. (colaborou Luís Augusto Monaco)