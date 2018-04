Paulinho garante que volta após Copa das Confederações

SÃO PAULO - Paulinho, mais uma vez, salvou o Corinthians ao marcar o gol que garantiu o empate deste sábado. Principal jogador da equipe na temporada e cobiçado por vários clubes da Europa, o volante garantiu que retorna ao Corinthians após a Copa das Confederações - na terça-feira ele se integra à seleção brasileira.

“O dia que eu receber uma proposta eu vou ser o primeiro a apresentar. Vou para a seleção, mas retorno ao Corinthians. Nada muda”, garantiu.

No mesmo dia em que Paulinho se apresenta à seleção, a diretoria espera definir a contratação do meia Ibson, ex-Flamengo. “O Ibson está fazendo a parte dos exames, deve assinar contrato na terça-feira e no meio da semana devemos apresentar ele para torcida”, avisou o diretor de futebol Roberto de Andrade.

O clube também deve acertar até sexta-feira o futuro do atacante Jorge Henrique, afastado por indisciplina. “Chegaram algumas propostas, não por escrito, mas alguns interessados. Estamos avaliando, vamos sentar na próxima semana com o atleta e avaliar o que for melhor para nós e para ele. Não tem mais como a gente pensar em outra hipótese a não ser na saída dele” disse Andrade.