Paulinho marca, Suárez brilha e Barcelona bate Real Sociedad de virada

Willian José teve boa atuação neste domingo e até dificultou o duelo para o Barcelona. Mas, mesmo jogando fora de casa e depois de sair perdendo por 2 a 0, o time catalão reagiu contra a Real Sociedad e virou para 4 a 2, no estádio Anoeta, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol. Paulinho, Messi e Luis Suárez, duas vezes, fizeram os gols do triunfo.

O excelente resultado manteve a invencibilidade - e a liderança - do Barcelona na competição. A equipe soma 51 pontos e tem nove de vantagem para o vice Atlético de Madrid. Já a Real Sociedad se manteve com 23, em 15º.

Ainda sem contar com o recém-contratado Mina, sem ritmo suficiente para entrar em campo, o Barcelona iniciou com algumas de suas principais estrelas, como Luis Suárez, Messi e Paulinho.

Mas foi outro brasileiro quem brilhou nos primeiros minutos. O Barcelona era melhor no início e ameaçava uma pressão quando, aos 11, o atacante Willian José recebeu cruzamento e abriu o placar de peixinho para a Real Sociedad.

E a atuação do brasileiro só não foi totalmente consagrada devido a um erro da arbitragem. Aos 27, após Rakitic perder a bola na defesa, Willian José dominou, arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga e entrou. O juiz da partida, contudo, assinalou uma falta não existente no croata.

O erro não desanimou o time mandante. A Real Sociedad seguiu com um domínio surpreendente e, aos 34, após belo lançamento de Canales, Juanmi bateu e contou com um desvio para ampliar.

Parecia que o Barcelona, desnorteado no duelo, perderia a sua invencibilidade. Aos poucos, contudo, o time foi reassumindo o controle. E, contando com uma excelente participação de Suárez, chegou a uma grande virada.

Primeiro, ainda na etapa inicial, o uruguaio cruzou rasteiro para Paulinho descontar ao Barcelona. Depois, aos cinco do segundo tempo, ele recebeu na esquerda e bateu cruzado - em uma possível tentativa de cruzamento - para empatar. E, por fim, após o adversário errar na saída de bola aos 26, Suárez avançou sozinho e tocou na saída do goleiro para virar. Ainda deu tempo para Messi, aos 39, marcar um belo gol de falta.

Ainda neste domingo, jogando em casa, o Espanyol até saiu na frente com um gol de Gerard Moreno, mas levou o empate do Athletic Bilbao - Iñaki Williams marcou - e o duelo terminou empatado por 1 a 1. Os visitantes somam 25 pontos, apenas um na frente do adversário, em 11º lugar - o time catalão está duas posições atrás.