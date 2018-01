Paulinho pede paciência a Coutinho, mas diz que Barça 'já procura casa' para ele

Um dos destaques do Barcelona na primeira metade da temporada, Paulinho pode ganhar em breve a companhia de mais um jogador brasileiro no clube. O time catalão tenta contratar o meia Philippe Coutinho desde a janela de transferências do verão europeu e deve retomar as investidas junto ao Liverpool em janeiro. Até por isso, o interesse do Barcelona no jogador do Liverpool foi tema de entrevista do volante brasileiro ao jornal esportivo espanhol Mundo Deportivo.

Paulinho elogiou Philippe Coutinho, que também é seu companheiro na seleção brasileira, e revelou que o aconselhou a se manter tranquilo enquanto o impasse entre Liverpool e Barcelona não se resolve, lembrando que o chinês Guangzhou Evergrande também fez "jogo duro" para negociá-lo no meio do ano, quando o time inglês recusou ofertas elevadas pelo seu atleta.

"Eu o aconselho a ficar calmo, deixar a ansiedade de lado. Eu também atravessei esse momento quando estava na China. Mantenha a calma e fique bem", disse, ao Mundo Deportivo. "Ele deve pensar sobre a decisão que vai tomar. O que eu acho é que, se ele tiver a oportunidade de vir, não vai se arrepender", acrescentou Paulinho.

Revelando ter contato constante com Philippe Coutinho, Paulinho brincou que já estão procurando uma residência em Barcelona para o jogador. "Eu faço piadas de que as pessoas já estão procurando uma casa, eu tento lhe dar informações básicas, o mais importante para ele e sua família, porque, pelo tempo que moro aqui, não conheço o suficiente a cidade, mas ele sabe que Barcelona é uma cidade muito boa, que oferece tudo para ele e sua família", afirmou.

Além disso, Paulinho elogiou a versatilidade de Philippe Coutinho e acredita que o brasileiro poderá acrescentar mais qualidade ao Barcelona. "Ele é um jogador muito rápido, muito ágil, com uma técnica diferenciada, que oferece muitas opções para aqueles que jogam no meio-campo, dando opções, também procurando espaços livres e o gol. Sua qualidade técnica é o que faz a diferença", enfatizou Paulinho.

Peça fundamental do esquema montado pelo técnico Ernesto Valverde, Paulinho também apontou qual é o seu desejo para 2018: "ganhar o 'triplete' (Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol e Copa do Rei)" pelo Barcelona. "Eu sei que os três títulos são muito difíceis de ganhar, então se não puder ser todos os três, pelo menos dois", concluiu.